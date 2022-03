L’inauguration du nouveau Patriote de Sainte-Agathe

Les travaux de rénovation du Patriote de Sainte-Agathe sont d’une qualité hors pair, mais encore plus important, on a su garder le cachet unique du théâtre. Lundi soir lors de l’avant-première, Michel Rivard a offert une prestation de quelques chansons de son répertoire. Mercredi dernier, dans une ambiance festive, les spectateurs ont accueilli le légendaire Claude Dubois qui a inauguré le nouveau Patriote en interprétant la chanson Artistes.

Photos André Chevrier, Pascale Vallée

Paul Legault, président du CA du Patriote, la ministre Nadine Girault et Robert Charlebois, parrain du Patriote, sont entourés d’Alexandre Gélinas, directeur général et artistique, ainsi que du maire sortant, Denis Chalifoux, et du maire actuel, Frédéric Broué, de la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts.

Alexandre Gélinas, DG du Patriote, Claude Dubois et Frédéric Broué, maire de la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts, étaient réunis dans le Salon des artistes du Patriote.

Michel Rivard était accompagné de ses musiciens, Rick Haworth, Sylvain Clavette et Mario Légaré.

Patrick Laurin, maître-brasseur et copropriétaire de la microbrasserie La Veillée, et Katrine Leroux, responsable de la gestion du bar du Patriote, tiennent une bière La Patriote spécialement conçue pour le Théâtre le Patriote.

Évelyne Chagnon, de Diffusion Hector-Charland, est entourée de Perry Fermanian, du Cinéma Pine, de Sainte-Adèle, Claudéric Provost, de Valspec, et Claude de Grandpré, de Diffusion Hector-Charland.

Tous les usagers de l’Hôpital Marie-Clarac ont accès gratuitement au service de télévision dans leur chambre, grâce au soutien financier de la Fondation de l’Hôpital Marie-Clarac. Huguette St-Pierre et Jeannine Bélisle Ariel sont entourées de la directrice générale de l’hôpital, sœur Martine Côté, et Raymond Paquin, de la Fondation.

Sophy-Anne Brière a été nommée adjointe aux communications de la Ligue de baseball junior élite du Québec, dont le responsable est Jasmin Leroux. Cette passionnée de baseball a étudié en journalisme numérique à la Cité collégiale d’Ottawa.