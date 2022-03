Météo au Québec: pluie et neige pour finir la semaine

Le mauvais temps persistera encore vendredi avec de la pluie dans le sud du Québec et des averses de neige dans les secteurs du centre et de l’est de la province.

La pluie devrait cesser en mi-journée dans le sud et garder un caractère intermittent dans les secteurs de l’ouest avec des températures relativement confortables.

En revanche, dans les secteurs au nord de Montréal, la pluie pourrait se changer en neige, selon Environnement Canada qui ne prévoit pas d’accumulations.

Dans le centre et l’est du Québec, les choses se gâteront un peu plus avec quelques accumulations de neige à Québec, en Mauricie, en Beauce et en Estrie.

L’agence fédérale prévoit a émis un avertissement de tempête hivernale pour les secteurs du nord-est, comme la Côte-Nord, Sept-Îles, les Îles-de-la-Madeleine et l’ile d’Anticosti.

Des accumulations de 10 à 20 centimètres sont attendues dans ces secteurs avec un épisode de pluie verglaçante pour les Îles-de-la-Madeleine.

Dans le Bas-Saint-Laurent, la neige débutera en matinée, alors qu’on prévoit des accumulations de 10 centimètres par endroits, provoquant une chute des températures durant la nuit.

Le mercure sera également à la baisse dès samedi soir, alors que le ciel sera généralement nuageux dans la majeure partie du territoire.