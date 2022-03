Pénuries alimentaires: initiative de l'UE pour aider les pays en difficulté

Les Vingt-Sept ont annoncé vendredi le lancement d'une initiative de l'UE pour atténuer les pénuries alimentaires provoquées par la guerre en Ukraine, « grenier à blé de l'Europe », dans les pays les plus touchés.

Ce programme baptisé « Farm » vise à maintenir une offre alimentaire mondiale disponible à un prix abordable, en rendant les marchés agricoles plus efficaces et en soutenant la production en Ukraine, malgré la guerre, ainsi que dans les pays les plus menacés, indiquent les conclusions du sommet des dirigeants européens à Bruxelles.

Inspirée du programme international Covax de distribution de vaccins anti-COVID aux pays les plus défavorisés, l'initiative vise à limiter les conséquences de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, deux exportateurs majeurs de céréales, susceptibles d'entraîner d'ici un an de graves crises alimentaires en Afrique et en Asie.

Avec Farm (pour « Food and Agricultural Resilience Mission »), les Européens entendent lutter contre la spéculation sur les marchés internationaux en pleine flambée des cours, et en particulier à l'opacité sur les stocks mondiaux, dont la libération permettrait de satisfaire les besoins.

« Nous avons décidé de réagir en essayant de lever toutes les barrières aux dysfonctionnements du marché: on a des pays qui se mettent à ne plus respecter les règles de libre-circulation des biens, comme lors la crise sanitaire », a expliqué le président français Emmanuel Macron.

« Nous voulons solliciter tous les stocks, par exemple en Chine, qui est en train de stocker beaucoup de céréales » face aux inquiétudes sur l'impact de la guerre, une mesure « totalement contre-productive qui fait monter les prix », empêchant les pays les plus pauvres de s'approvisionner, a-t-il expliqué.

L'UE, à l'unisson de Washington, souhaite obtenir un engagement multilatéral contre les restrictions à l'export des matières premières agricoles.

Par ailleurs, les Européens vont soutenir des projets de développement dans les pays les plus menacés pour accroître la production locale, et « relancer avec un financement massif des projets de reforestation et de production de protéines végétales en Afrique », a ajouté M. Macron.

À son arrivée jeudi, le président français avait appelé Moscou à être « responsable » en permettant que les semis en Ukraine aient bien lieu, faute de quoi la guerre provoquera « dans 12 à 18 mois une famine inéluctable ».

Des pénuries de céréales susceptibles de provoquer des émeutes de la faim sont redoutées au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. L'Égypte, la Turquie, le Bangladesh ou encore le Nigeria, des pays très peuplés, sont les principaux importateurs de céréales de Russie et d'Ukraine.

L'Égypte ou le Liban dépendent à 80% des céréales russes et ukrainiennes, qui constituent l'essentiel des approvisionnements de nombreux pays (Kazakhstan, Mongolie, Arménie, Somalie, Turquie...)