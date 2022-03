Siakam soulève les Raptors

Un Pascal Siakam particulièrement inspiré a mené les Raptors de Toronto vers un gain convaincant de 117 à 104 face aux Cavaliers de Cleveland, jeudi au Scotiabank Arena.

Le Camerounais a converti 12 de ses 20 tirs, dont six de ses sept tentatives du centre-ville, ainsi que l’ensemble de ses cinq lancers francs, pour un total de 35 points. Il a aussi ajouté cinq rebonds et six passes décisives à sa fiche.

Le Québécois Chris Boucher a été le principal allié de Siakam, lui qui a inscrit 17 points en 33 min 24 s sur le parquet, en plus d’ajouter huit rebonds. L’autre représentant de la Belle Province des Raptors, Khem Birch, a conclu sa soirée avec quatre points, deux rebonds et une passe décisive en un peu plus de 13 minutes de jeu.

Lauri Markannen a été le joueur le plus produtif des visiteurs, avec 20 points.

Les Raptors demeureront à Toronto dans les prochains jours. Les Pacers de l’Indiana seront leurs prochains adversaires, samedi.