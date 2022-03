Stupéfiants, armes et vestes de Hells Angels saisis en Montérégie

Les nombreuses perquisitions menées jeudi en Montérégie, dont une chez un membre en règle des Hells Angels, ont permis la saisie d’armes de toutes sortes et de diverses quantités de stupéfiants.

Au total, 26 perquisitions ont été effectuées dans des résidences et des véhicules dans le cadre de cette vaste enquête visant «le trafic de stupéfiants relié aux motards criminalisés.

L’opération de jeudi, qui a mobilisé environ 150 policiers et qui se déroulait dans la région de Saint-Hyacinthe, en était à sa troisième phase.

Lors des deux phases précédentes, tenues au cours des derniers mois, de nombreuses perquisitions avaient été effectuées.

Celles-ci ont jusqu’à maintenant permis la saisie de plus de 115 000 $ en argent comptant, 14 kg de cannabis, près d’un kilo de cocaïne, 55 grammes de crack, plus d’un millier de comprimés de méthamphétamine, un pistolet, un revolver, 20 armes à feu non enregistrées, deux armes à impulsion électrique (Taser gun), un poing américain, des armes à plombs et à air comprimé, quatre arbalètes, un bâton télescopique, trois silencieux, des munitions, de même que des bijoux et des vestes à l’effigie des Hells Angels.

Notons que la résidence et le commerce du Hells Sylvain Tétreault font partie des endroits perquisitionnés par les policiers jeudi.

Photo Courtoisie / GRC

L’homme de 54 ans n’a toutefois pas été arrêté.