Un début de weekend modeste pour Lance Stroll

Le pilote Lance Stroll a réalisé le 12e meilleur temps durant la première séance d’essais libres du Grand Prix de Formule 1 d’Arabie saoudite, vendredi, à Djeddah.

• À lire aussi: Des critiques de toutes parts

• À lire aussi: Vers une saison de 30 Grands Prix?

Au volant de sa voiture Aston Martin, le Québécois a effectué 20 tours de piste, incluant un passage de 1 min 32,582 s. Le porte-couleurs de l’écurie Ferrari Charles Leclerc a été le plus rapide en 1:30,772, et ce, même s’il a totalisé 16 tours. Max Verstappen (Red Bull) et Valtteri Bottas (Alfa Romeo) ont suivi en 1:30,888 et 1:31,084. Coéquipier de Stroll en remplacement de Sebastian Vettel (COVID-19) pour une deuxième semaine consécutive, Nico Hülkenberg a remis le 16e chrono au classement, soit 1:33,034.

La deuxième séance d’essais se tiendra plus tard en journée. La dernière ainsi que les qualifications auront lieu samedi, tandis que la course est prévue dimanche.