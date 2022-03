Une dernière journée de tournage émotive sur le plateau de «District 31»

Les fidèles de District 31 ont encore 16 épisodes à dévorer avant d'entâmer leur deuil. Pour les comédiens qui ont tourné vendredi les toutes dernières scènes du feuilleton policier de Luc Dionne, la ligne d’arrivée d’un long marathon vient d’être franchie.

C’est avec fébrilité et émotion que les interprètes ont accueilli les médias sur le plateau. Il y avait des techniciens partout et on tournait une scène banale, juste pour faire plaisir aux journalistes. «On ne voulait pas vous donner trop de punchs», a dit la productrice Fabienne Larouche après la prise.

PHOTO COURTOISIE, Eric Myre

Vincent-Guillaume Otis, qui a le plus de jours de tournage au compteur – environ 650, à raison de 12 à 14 heures chaque fois –, s’apprête à quitter un «mode de vie» qui l’a rendu heureux ces six dernières années, malgré tous les sacrifices que cela suppose. Le comédien s’est fait un nom en campant le sergent-détective Patrick Bissonnette. Il lui restait une quinzaine de scènes à mettre en boîte quand l’Agence QMI a recueilli ses commentaires sur l’heure du lunch. Il a dit avoir le «sentiment du devoir accompli».

PHOTO COURTOISIE, Eric Myre

Son personnage a tout vécu, de l'assassinat de sa conjointe, la sergente Nadine Legrand (Magalie Lépine-Blondeau) dans la première saison, jusqu’à la récente tentative de meurtre perpétrée contre sa nouvelle amoureuse, Noélie (Catherine St-Laurent). Les deux personnages ont d’ailleurs décidé de quitter la police, soucieux d’élever leurs enfants loin des pourris.

«Patrick est épuisé, c’est vrai, mais il va aller au bout de ce qu’il a à faire, et je pense que comme moi, il va finir en disant: “j’ai tout fait ce que j’avais à faire, je n’ai pas de regret”», a dit l’interprète, qui promet une «belle finale» aux 1,8 million d’adeptes de District 31.

Un Gildor Roy émotif

Gildor Roy était le plus émotif, vendredi, aux studios MELS de Longueuil. «Il faut que je fasse attention, c’est une journée très difficile», a dit celui qui campe le commandant Chiasson, un des préférés du public. Le grand gaillard sait qu’il ne reverra pas certains confrères avant un bon moment, ce qui le rend triste, tant l’esprit de communauté était fort au sein de la gang.

PHOTO COURTOISIE, Eric Myre

Il comptait au moins partir avec la chemise du commandant et l’insigne de bureau de Daniel Chiasson pour garder des souvenirs de ce projet qui l’a ramené au-devant de la scène. Il a tourné un moment poignant cette semaine. «Le "speech" que Luc Dionne a fait tantôt: “je vous aurai toujours dans mon cœur”, c’est presque mot à mot le “speech” que j’ai tourné mardi ou mercredi. [...] Le commandant Chiasson, c’est Luc Dionne», a dit Gildor Roy avec le sourire.

Michel Charette, l’autre vétéran de District 31, s’est préparé à la fin en songeant à tout le temps dont il va disposer pour d’autres projets, comme le théâtre et son premier spectacle solo. Il a parlé d’une journée «festive».

«C’est une fierté, une grosse charge de travail. C’est un personnage qui a eu beaucoup de viande autour de l’os. J’ai eu la chance de défendre bien des affaires. Ça a été un beau cadeau, et Vincent-Guillaume, Sébastien [Delorme] et Gildor sont devenus des amis, il y a une symbiose qui s’est installée.»

Vincent-Guillaume Otis a compris au fil des années et des 720 épisodes qu’il était fait pour tourner une quotidienne, c’est-à-dire mémoriser des pages et des pages de textes et tourner de longues heures chaque semaine.

PHOTO COURTOISIE, Eric Myre

«Ce que je garde avec moi, c’est avant tout une expérience humaine, et le fait que je suis arrivé à un niveau de popularité. Avant, j’étais plus connu pour les personnages que je jouais, maintenant j’appelle chez Vidéotron et la personne me reconnaît. On est tout le temps dans le salon des gens.»

Plusieurs comédiens comptent prendre le temps de se déposer, alors que le printemps s’installe. C’est ce qu’ont dit Catherine De Léan, Marc Fournier, Catherine Proulx-Lemay, Catherine St-Laurent et Cynthia Wu-Maheux. C’est aussi le cas de Luc Dionne, qui est déjà en vacances et qui a passé la semaine à faire du ménage, une tâche qu’il n’avait pas accomplie souvent depuis 2016.

Une fête de fin de projet devait avoir lieu vendredi soir, et Gildor Roy et Marc Fournier devaient chanter ensemble.

Ce qu'ils ont dit...

Vincent-Guillaume Otis (Patrick Bissonnette)

«Je viens du théâtre et j’ai besoin de me retrouver dans une salle de répétition, avec les portes fermées, puis de prendre le temps de me tromper, ne pas être en performance, parce qu’ici c’est ça, c’est un niveau de performance constant. On a beaucoup de scènes – ce n’est pas un secret et ce n’est pas méchant de le dire –, il faut qu’on tourne et qu’on livre. Le théâtre, ça va être de vivre la création, pas de survivre à la création.»

Michel Charette (Bruno Gagné)

«Je vais réapprendre à connaître mes enfants, j’ai quand même un gars de 7 ans qui est né juste avant ce projet.»

Gildor Roy (Daniel Chiasson)

«C’est un vite qui joue à l’épais, c’est très le "fun". C’est aussi un espion, un gars des services secrets qui a tué du monde avec ses mains. [...] Faire le mal pour faire le bien, c’est pour ça que le monde l’aime, les gens sont tannés des ripoux, des politiciens corrompus qui s’en sortent tout le temps. Imagine ce qui se passe dans la vraie vie! Luc nous le dit souvent: "ce n’est rien ce qui arrive dans District".»

Cynthia Wu-Maheux (Da-Xia Bernard)

PHOTO COURTOISIE, Eric Myre

«Je suis très touchée de ce que Luc a écrit pour moi et mon personnage. [...] Dans la vie, la réalité et la fiction étaient proches, dans le sens que c’est du monde qui aime rire, avec qui on échange beaucoup. Je me suis fait des amis ici.»

Catherine Proulx-Lemay (Florence Guindon)

PHOTO COURTOISIE, Eric Myre

«Il y a des projets où c’est plus difficile de faire le deuil du personnage, et il y a des projets où c’est plus difficile de faire le deuil de l’équipe. Pour District 31, ça va vraiment être la gang qui va me manquer.»

Catherine De Léan (Véronique Lenoir)

«Je vais vraiment m’ennuyer de mon personnage, je l’aime beaucoup même si elle ne me ressemble pas. J’ai de la place pour un bon projet, j’aimerais un rôle de méchante.»

Marc Fournier (Yves Jacob)

PHOTO COURTOISIE, Eric Myre

«J’étais plus souvent Yves Jacob que Marc Fournier dans la dernière année, d’une certaine façon. Avec ce coloc-là qui vient de partir de ma tête, c’est certain que ça va laisser un trou et probablement que je vais me demander ce que je fais lundi matin.»

Catherine St-Laurent (Noélie Saint-Hilaire)

PHOTO COURTOISIE, Eric Myre

«On finit au sommet, au top de notre forme, comme des champions. District m’a donné un professionnalisme, une rigueur, on ne peut pas tourner les coins ronds, il faut qu’on apprenne nos textes, on ne peut pas arriver en retard, c’est sûr que c’est une éthique de travail que je vais garder.»

Luc Dionne, auteur

«Je ne finirai pas ça dans le grand drame. Il y a toutes sortes d’affaires dans le dernier épisode – le monde va dire: "oh my god, ça n’a pas d’allure!" –, mais c’est aussi une grande ouverture sur la vie. [...] J’ai essayé de faire un épisode où dans chaque scène il y a une émotion différente.»

Fabienne Larouche, productrice et script-éditrice

«Ce qui nous intéresse, c’est Bruno quand il frappe la petite fille et qu’il est pris avec la Riopelle. C’est Chiasson qui s’en va assassiner [Phaneuf]. Ce sont les personnages. Ça a été d’abord une bonne histoire, l’écriture d’un auteur à sa pleine maturité et une gang d’acteurs.»

Quelques rendez-vous:

Après le tout dernier épisode de District 31, le 21 avril prochain, à 19 h, Infoman proposera une émission spéciale d’une heure, dont la dernière demi-heure sera liée à la quotidienne. À 20 h 30, Jean-Philippe Wauthier recevra pour une émission spéciale de 90 minutes de Bonsoir bonsoir! des comédiens et des artisans de District 31. Enfin, le dimanche 24 avril, à 19 h 30, ICI Télé présentera une émission spéciale de 30 minutes consacrée aux coulisses du plateau de District 31.