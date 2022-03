Une entente pour la mise en œuvre du paysage humanisé de L'Île-Bizard

Le conseil d’agglomération de Montréal a approuvé une entente entre la Ville et le ministère de l’Environnement afin de mettre en œuvre le plan de conservation du paysage humanisé de L'Île-Bizard.

Avec l’entente, le ministère s’engage à inscrire le territoire au Registre des aires protégées du Québec et à poursuivre les démarches pour l’attribution d’un statut permanent.

Les démarches visent à assurer la protection de la biodiversité du territoire habité, où les composantes naturelles ont été façonnées au fil du temps par des activités humaines en harmonie avec la nature.

«Je me réjouis de ce partenariat, qui nous permet d’assurer l’équilibre entre les milieux naturels, les espaces agricoles et les lieux de vie de L’Île-Bizard. Nous réitérons ainsi notre engagement à protéger la biodiversité, mais nous allons encore plus loin, afin qu’elle soit intégrée au quotidien des citoyens, au bénéfice de la communauté locale», a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Le statut de paysage humanisé projeté de L’Île-Bizard est entré en vigueur en septembre dernier, et couvre la majeure partie de la zone agricole de L’Île-Bizard ainsi qu’une partie de la rivière des Prairies et du lac des Deux-Montagnes.