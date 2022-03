Une option de plus pour Patrick Mahomes

Le vide laissé par le départ de Tyreek Hill ne sera pas facile à combler et les Chiefs de Kansas City, bien conscients de la situation, ont embauché le vétéran Marquez Valdes-Scantling en lui accordant jeudi un contrat de trois ans et de 30 millions $.

D’après la chaîne NFL Network, des bonis performance pourraient faire grimper la valeur de l’entente à 36 millions $.

Ancien des Packers de Green Bay, Valdes-Scantling est le deuxième receveur éloigné à se joindre aux Chiefs durant la saison morte; plus tôt ce mois-ci, JuJu Smith-Schuster avait également choisi Kansas City, ce qui facilitera possiblement la tâche du quart-vedette Patrick Mahomes.

La plus récente acquisition de l’organisation du Missouri suscitait l’intérêt ailleurs dans la NFL, car le réseau ESPN avait rapporté que les Saints de La Nouvelle-Orléans lui ont soumis une offre deux ans, tandis que les Packers souhaitaient le ramener dans leur giron.

En 2021, Valdes-Scantling a totalisé 430 verges et trois majeurs en 26 attrapés. Ces statistiques sont nettement plus basses que celles de l’année précédente, quand il avait accumulé 690 verges et six touchés.

Mahomes a perdu cette semaine une arme de choix en Hill, échangé aux Dolphins de Miami en retour de cinq choix de repêchage.