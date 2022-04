YOPI: le camp de jour pour explorer toutes les passions des enfants

Vous aimeriez pouvoir garder vos enfants près de vous tout l’été, mais la vérité, c’est que vous devez travailler (et les occuper!). La solution de choix? Le camp de jour, la destination de prédilection pour les familles du Québec.

L’offre de camps de jour pour l’été est assez large, alors il est parfois difficile de savoir si vous avez fait le bon choix. Comme parent, vous voulez le meilleur pour votre enfant, et c’est normal! Le camp de jour YOPI, géré par Loisirs 3000, est une valeur sûre qui plaira autant aux enfants de 4 à 15 ans... qu'à leurs parents!

YOPI gère 22 sites répartis à Montréal, à Laval, en Montérégie et dans les Cantons-de-l'Est et compte plus de 750 employés. Avec plus de 34 000 campeurs dans les camps YOPI l’été dernier, et comptant 25 ans d’expérience en gestion de camp de jour, on peut dire que YOPI sait comment combler les familles de la province.

Un camp à l’image de votre enfant

La particularité du camp de jour YOPI est la grande variété d'activités offertes. Chaque semaine, les jeunes décident parmi le vaste choix d'options qu'ils ou elles ont envie d'explorer et plongent tête première dans leur nouvelle passion!

Les programmes offerts incluent les arts de la scène (danse, théâtre, cinéma), le sport (soccer, basketball), les sciences (robotique, électricité, physique), les jeux de rôle (école des sorciers, superhéros) et plus encore! Avec plus d’une cinquantaine de choix offerts aux participants, impossible de s’ennuyer!

Votre enfant ne s’amuse pas autant qu’il l’aurait souhaité? Pas de problème: il est possible de changer de groupe sans frais, tant qu’il reste de la place dans une autre option.

Évidemment, le camp de jour YOPI inclut tout ce qui fait le charme des camps: jeux extérieurs, chansons, activités de groupe et lunch en plein air sont au programme quotidien.

P.S.– Le camp plaît tellement aux jeunes que plusieurs prennent la décision de rester au fil des étés pour suivre le programme Ado, Animateur en herbe.

Des normes de sécurité irréprochables

Le camp de jour YOPI est certifié par l’Association des camps du Québec et répond par le fait même aux 70 normes de qualité et sécurité instaurées par l’organisme. Une équipe de direction est présente sur chaque site: superviseur, responsable et coordonnateur sont au rendez-vous, et ce, peu importe l’endroit où votre enfant se trouve.

Votre plus jeune a un ami (ou un membre de sa famille) déjà inscrit chez YOPI et souhaite rejoindre son groupe? C’est possible!

De nombreuses gratuités et des cadeaux sont offerts aux enfants et à leurs parents. En gros, pas de frais cachés, même le service de garde est offert gratuitement de 7h à 9h et de 16h à 18h. L'objectif des camps YOPI? Que les enfants s'amusent et les parents soient en confiance!

Pour créer des souvenirs impérissables qui dureront toute une vie, inscrivez votre enfant au camp de jour YOPI dès maintenant à yopi.ca!