VERILLI, Huguette (née Brisebois)

C'est avec tristesse que nous vous informons du décès de madame Huguette Verilli (née Brisebois), survenu le 20 mars 2022 à l'hôpital Jean-Talon, à Montréal.Elle laisse dans le deuil son époux Nick, ses fils Nicolas (Stéphanie) et Louis (Josée), ses précieuses nièces qu'elle considérait comme ses filles Carole (Gaétan) et Céline (Tony), ses petits-enfants Sandra, Pascal, Chad (Amélie), Jadli (Khachatur), son arrière-petit-fils Olivier, ses neveux, belles-soeurs, beaux-frères, cousins et cousines, ainsi que de nombreux amis.La famille recevra parents et amis au complexe :le vendredi 1er avril de 14h à 17h et de 19h à 21h30, ainsi que le samedi 2 avril de 9h à 10h30. Les funérailles seront célébrées à 11h00 en l'église St-Jean-Berchmans, située au 1871, boulevard Rosemont, angle Chabot. L'inhumation suivra au cimetière Repos Saint-François d'Assise.