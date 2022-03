PALARDY, Rita



À Boucherville, le 24 mars 2022, à l'âge de 89 ans, est décédée Mme Rita Palardy, épouse de feu André Lajeunesse. Elle est partie entourée de toute sa famille et elle a eu de l'amour jusqu'à sa dernière respiration.Elle laisse dans le deuil ses deux filles adorées, Christiane (Claude) et Annie (Éberhard), ses trois petits-enfants, Julie (Maxime), Marie-Ève (Scott) et Joe-Nathan (Maude) et ses cinq arrière-petits-enfants, Naomie, Addison-Rose, Sophia-Lily, Tristan et Thomas, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 2 avril 2022 de 14h00 à 16h30 au:Une réunion de prières aura lieu ce même jour à 16h30 en salon du complexe.