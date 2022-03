BESNER, Monique



Le 18 mars 2022 est décédée Monique Besner à l'âge de 74 ans.Elle laisse dans le deuil son fils Matthieu et sa bru Maude, son petit-fils Maverick, ses frères Jean-Guy (Claire) et Réjean ainsi que parents et amis. Elle rejoint son frère Claude décédé en 2016.La famille vous accueillera vendredi, le 1er avril, de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 ainsi que samedi, le 2 avril, de 13h30 à 16h30 à933, BOUL PÉRIGNYCHAMBLY, J3L 5H5Prière de ne pas envoyer de fleurs, pour exprimer votre sympathie, vous pouvez faire un don à la Fondation du Frère André (Oratoire St-Joseph du Mont-Royal).https://www.saint-joseph.org/fr/don-en-ligne/