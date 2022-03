BEAUCHAMP, Alcide



Au CHSLD St-Antoine de Padoue à St-Lin-Laurentides, le 19 mars 2022, à l'âge de 82 ans, est décédé M. Alcide Beauchamp, époux de Mme Marie-Marthe Beauchamp (née Lahaye), demeurant autrefois à St-Calixte.Outre son épouse, le défunt laisse dans le deuil ses enfants: Christian (Pierrette Morel) et Josée (Rob Welde), ses petits-enfants: Marc-André (Kym), feu Véronique, Daphné-Ryn, Philippe, son arrière-petite-fille Maia, son frère André (Claudette), sa soeur Huguette, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs autres parents et amis.Les rituels funéraires et l'inhumation des cendres au cimetière de St-Calixte auront lieu à une date ultérieure, des informations vous seront transmises plus tard.La famille tient à remercier tout le personnel du CHSLD St-Antoine de Padoue pour leur amour du métier et les soins prodigués jusqu'à la fin.ANDRÉ LÉGARÉ INC.www.residencelegare.com