LEVESQUE, Urbain



À l'hôpital Santa-Cabrini de Montréal, le 20 mars 2022, est décédé paisiblement Urbain Levesque à l'âge de 95 ans.Il laisse dans le deuil son épouse Denise Gagné, ses filles Nathalie (Renée), Andrée (Denis) et Annie (Pierre), son petit-fils Yannick (Maude), sa soeur Monique, ses beaux-frères et belles-soeurs: Vallier (Micheline), Gervaise (Jean-Paul), Armelle, Sylvie (Germain) et de nombreux neveux, nièces et ami-e-s.La famille vous accueillera le dimanche 3 avril de 13h à 16h au complexe funéraire :Une courte cérémonie d'adieu suivra à 16h au même endroit. L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière Saint-Enfant-Jésus de Pointe-aux-Trembles.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer du Canada.