FAFARD, Jean



De Terrebonne, le 17 mars 2022, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Jean Fafard, époux de madame Micheline Desjardins.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: François (Jarisma), Sylvie (Benoit) et Gilles (Sylvie), ses six petits-enfants et ses six arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera le 10 avril, de 13h à 16h, auUne cérémonie suivra à 16h à la chapelle.