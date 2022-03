CHARBONNEAU, Gérald



À son domicile de Repentigny, le 9 mars 2022, est décédé Gérald Charbonneau à l'âge de 84 ans.Il laisse dans le deuil son épouse Lise (Pichette), ses fils Benoît et Jean, sa petite-fille Elyse, la famille Simard et autres amis.La famille tient particulièrement à remercier tous les membres du CLSC, pour les services exceptionnels prodigués durant sa période de fin de vie.La famille vous accueillera le vendredi 1 avril 2022 de 18h à 22h et le samedi 2 avril de 10h à 13h auUne cérémonie suivra à 14h en la chapelle.