CHARTRAND, Jacques



C'est avec regret que nous vous annonçons le décès de Monsieur Jacques Chartrand, survenu le dimanche 13 mars 2022, à l'âge de 88 ans.Époux de Madame Lucille Forest, il laisse également derrière lui son beau-fils Alain (Myriam), ses petites-filles Marilyse (Guillaume) et Andréanne (Vincent) et ses arrière-petits-enfants Ophélie et Eloi, son frère Jean (Colette), ainsi que beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, cousins et cousines et de nombreux ami(e)s.La famille vous accueillera au complexe funérairePRÉVOSTle jeudi 31 mars 2022 de 10h à 14h pour une célébration.