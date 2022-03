LEMIEUX, Louise



À Repentigny, le 9 mars 2022, est décédée Louise Lemieux à l'âge de 89 ans. Elle était la fille de Paul M. Lemieux, Architecte, et de Juliette Archambault.Elle laisse dans le deuil ses trois fils, Charles (Francine Langevin), Sylvain et Marc Larocque (Fabienne Strauss), ses petits-enfants, Éliane (Mathieu Brazeau), Mathieu et Marc-Antoine (Camille Archambault), son arrière-petite-fille Florence, ses soeurs Marthe et Nicole, ses belles-soeurs, neveux, nièces et amis.Elle a fait ses études au Collège Sainte-Anne à Lachine et a gradué de l'Université de Montréal. Écrivaine, elle a publié plusieurs ouvrages, dont le livreen 1977, qui lui a mérité le prix Louis-Hémon de l'Académie du Languedoc et fut au programme d'écoles au Québec, au Vietnam et en Chine.Une commémoration aura lieu le samedi 2 avril 2022 de 13h à 16h, chezAu lieu de fleurs, veuillez faire un don à la Société Saint-Vincent-de-Paul-de-Paul de Charlemagne, où elle fut bénévole.