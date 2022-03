SMITH, Pierre



Le 15 février 2022, est décédé à l'âge de 56 ans, M. Pierre Smith, conjoint de Mme Linda Pearson.Il laisse dans le deuil sa soeur et ses frères Daniel, Linda, Sylvain, Patrick (Julie), sa tante Murielle Smith (feu Denis Demers), plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines et ses amis.La famille vous accueillera dimanche, le 15 mai 2022, de 14h à 16h à :1115, RUE GIROUARD OUESTST-HYACINTHE, QC J2S 2Y9www.maisonfunerairemongeau.comEn guise de sympathie, un don à la Fondation québécoise du cancer serait apprécié.