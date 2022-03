BERTRAND, Robert



À Laval, le 16 janvier 2022, à l'âge de 81 ans, est décédé Monsieur Robert Bertrand, époux de Madame Jacqueline Clermont.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants, ses petits-enfants, ses soeurs et ses frères, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 16 avril 2022 de 13h00 à 16h00 au :1350, AUTOROUTE 13, LAVAL, H7X 3W9www.yveslegare.com 450-689-1500Une réunion de prières aura lieu ce même jour à 16h00 en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Cité-de-la-Santé pour leur soutien et les bons soins prodigués.