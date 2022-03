ALLARD (née BEAULAC)

Françoise



À l'Hôpital Pierre-Boucher, le 14 mars 2022, à l'âge de 92 ans est décédée Mme Françoise Beaulac. Elle était l'épouse de feu Pierre Allard.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Sylvie, François (Diane) et Louise, ses petits-enfants Philippe, Alexandre (Sirisopha), Kathleen (Antoine), Jean-Christophe (Virginie), Jonathan (Abby), Katerie et Simon (Sabrina), ses arrière-petits-enfants, Mikaël, Malee, Abigaël, Naomi, Charlie, Maxime et Jack, sa soeur Jeannine (feu Hubert Allard), sa belle-soeur Diane Allard (Jean Renaud), ses neveux et nièces.La cérémonie privée de mise en terre à St-Bruno-de-Montarville aura lieu à une date ultérieure.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de votre choix.