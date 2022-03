BÉLANGER, Yvon



C'est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de Monsieur Yvon Bélanger le 15 janvier 2022, à l'âge de 86 ans. Il rejoint son fils feu Richard.Il laisse dans le deuil son épouse bien-aimée Mary, ses enfants Carmen (Suzanne), Diane et Daniel (Karen), ses petits-enfants Annie, Hugo et Marie-Soleil, ses frères et soeurs, feu Guy (Georgette), Gaétane (feu Fernand), feu Louise (feu George), Marcel (Claudette), feu Fernand (Thérèse), feu Roger (Madeleine), feu André et Lorraine, ses neveux, nièces, cousins et cousines ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le 9 avril 2022 de 13h à 16h à la:2125 RUE NOTRE-DAMELACHINE, QC H8S 2G5www.jjcardinal.ca | 514-639-1511