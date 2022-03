ARCHAMBAULT, Fernand



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Fernand Archambault, survenu le 7 mars 2022, à l'âge de 88 ans. Il est allé rejoindre sa fille Colette.Il laisse dans le deuil son épouse Huguette Bigras, ses enfants : Carole (Michel), Pierre (Suzanne), Luc (Réjeanne), Martine (Alain) et Marc (Maggie), ses 12 petits-enfants et 15 arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 3 avril 2022, de 14h à 16h30 à la :Une cérémonie aura lieu le même jour à 16h30, en la chapelle de la résidence funéraire.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'hôpital Sacré-Coeur de Montréal.La famille tient à remercier l'équipe des soins du CLSC Ruisseau-Papineau.