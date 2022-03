ST-ARNEAULT (née PÉTRIN)

Jacqueline



À Beloeil, le 21 mars 2022, à l'âge de 94 ans et 11 mois, est décédée Mme Jacqueline Pétrin, épouse de feu Paul-Émile St-Arneault.Elle laisse dans le deuil ses enfants Nicole (Daniel Gouin), feu Gilles (Hélène Provost) et Danielle (André De Bellefeuille), ses 6 petits-enfants, ses 8 arrière-petits-enfants ainsi que parents et amis.La famille accueillera parents et amis au complexe funérairele vendredi 8 avril de 10h à 12h et de 13h30 à 16h30. Une cérémonie aura lieu à 16h30 au même endroit.