HERRING, Ronald



À Longueuil, le 18 mars 2022, à l'âge de 88 ans, est décédé M. Ronald Herring.Il laisse dans le deuil ses enfants Graham et Nicole, son petit-fils Keean, la mère de ses enfants Lyse, ses neveux et nièces, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera au425 CHEMIN ST-JEANLA PRAIRIE, QC J5R 2K8le dimanche 3 avril 2022 de 11h à 14h.