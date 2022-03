MICHAUD, Céline



De Repentigny, le 23 mars 2022, à l'âge de 83 ans, est décédée madame Céline Michaud, épouse de feu Maurice Lavoie.Elle laisse dans le deuil ses enfants Dany, Manon et Éric (Martine), ses petits-enfants Alexandre, Mélanie et Mégane, ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera dimanche le 3 avril de 13h à 15h au :Une cérémonie suivra à 15h en la chapelle du complexe.