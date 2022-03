TERRAULT, André



À Laval, le 13 mars, à l'âge de 87 ans, est décédé paisiblement, entouré des siens Monsieur André Terrault, fils de feu Paul Terrault et de feu Germaine Patenaude.Il laisse dans le deuil son épouse dévouée et bien-aimée Lise "Lison" Chapdelaine après 63 ans de mariage. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants adorés: Daniel (Suzanne Geoffrion), Sylvain (Chantal Desjardins), ses petits-enfants: Martin (Laurie), Francis (Carolanne), Simon (Justine) et Valérie (Michael) ainsi que ses 4 arrière-petits-enfants: Adam, Mila, Rose et William, sa soeur Yvonne et ses frères Gilles, Yvon, Michel et Pierre ainsi que plusieurs beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces et amis.André était un mari et un père aimant, attentionné et dévoué. Il portait une grande fierté à sa famille qui était sa priorité. Amoureux de travail, il a réalisé plusieurs projets et oeuvres de ses propres mains.La famille recevra les condoléances le dimanche 3 avril de 10h à 12h et de 13h à 16h, suivi d'une liturgie à 16h, au complexeVos témoignages de sympathie peuvent s'exprimer par un don à:Fondation Antoine Lorangerou Centre Philou