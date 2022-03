VINET, Denys



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de M. Denys Vinet, de L'Orignal, ON, natif de St-Louis-de-Gonzague, QC, décédé le jeudi 3 mars 2022, à l'âge de 80 ans.Il était le fils de feu Georges Vinet et de feu Marie-Ange Poirier; le cher père de Thomas (Roxanne Lafrance) et le grand-père bien-aimé de Gabriel (Fanny St Georges) et Alexis Vinet, Annabelle, Gabriel et Miguel Lafrance-Gauthier.Lui survivent également la mère de Thomas, Monique Berthiaume; ses frères et soeurs, Thaddée (Céline Haeck), Francine (Paul Laguë), Jean-Pierre, Marcel, Danielle et André, ainsi que plusieurs neveux et nièces.La famille recevra parents et amis à la453, RUE ST-PHILIPPE, ALFRED, ON (613) 679-2802le mercredi 6 avril 2022 de 14h à 16h et de 19h à 21h. Il est à noter que le port du masque sera obligatoire à l'extérieur comme à l'intérieur de la maison funéraire et que la distanciation devra être respectée.La famille recevra également parents et amis à la résidence funéraire4, RUE VERVAIS, MERCIER, QC(450) 699-1717 | www.rfmtheriault.cale vendredi 8 avril 2022 de 18h à 21h et le samedi 9 avril 2022 dès 13h, suivi d'un hommage à la mémoire de Denys à 15h en la chapelle du salon.Un merci spécial au personnel de l'Hôpital général de Hawkesbury et district pour son dévouement et les bons soins prodigués à mon père.pour de plus amples renseignements,prière de visiter le www.mflamarre.ca