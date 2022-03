CELLARD, Sr Mélanie, m.c.r.



Soeur Mélanie Cellard de la Congrégation des Soeurs Missionnaires du Christ-Roi est décédée à la Résidence Les Pionnières de Côte-Vertu le 22 mars à l'âge de 93 ans dont 72 ans de vie religieuse.Née à Nouvelle QC, le 3 mars 1929, elle était la fille de feu William Cellard et de feu Angéline Day. Elle fit son entrée dans la congrégation des Soeurs Missionnaires du Christ-Roi à Gaspé le 31 juillet 1945.Outre sa famille religieuse, elle laisse dans le deuil Soeur Yvette, osu, Gabriel, Thérèse, Jacques-Yves, Martin et Jacqueline ainsi que de nombreux neveux et nièces. L'ont précédée dans la tombe Jean, Maurice et Soeur Rose-Aimée, sndrc.Les funérailles seront célébrées en la chapelle de la Résidence Les Pionnières au 850 boul. Côte-Vertu, Ville Saint-Laurent, le mardi 29 mars à 10h30. L'inhumation aura lieu au cimetière Notre-Dame-des-Neiges à une date ultérieure.Au lieu de fleurs, un don pour nos missions serait apprécié.