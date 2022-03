SURPRENANT, André



À Montréal, le 18 janvier 2022, à l'âge de 88 ans, est décédé M. André Surprenant, époux de Mme Manon Surprenant (née Bédard).Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants, Janick (Luc Teyssédou), feu Éric (Marie-Andrée Sabourin), ses trois petits-enfants Patrick, Cloé et Mégane. Il laisse aussi dans le deuil plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera au salon funérairele samedi 9 avril de 13h à 16h. Une courte cérémonie religieuse suivra à 16h. SVP nous confirmer votre présence via l'avis de décès sur le site de Memoria.