GAUVREAU, André

Le 2 mars 2022 est décédé paisiblement monsieur André Gauvreau à Brossard à la suite d'un combat de 11 mois contre le cancer.Il a été précédé par ses parents, Léopold Gauvreau et Simonne Robidoux, sa première épouse, Francine Sévigny et son fils Benoit Gauvreau.Il laisse dans le deuil son épouse Louise Cherry, ses enfants Nathalie (Claude Demers) et Éric (Nathalie Dufour), ses trois petits-fils Guillaume-Benoît, Joey et Alex.Lui survivent également : son frère Léo-Paul (feu Pierrette Couillard), son beau-frère Michel Sévigny (Linda Maybury), ses belles-soeurs Suzanne Sévigny (feu Gérard Trudel) et Madelaine Cherry (David Currie) et les autres membres de sa famille. André laisse aussi dans le deuil de bons(nes) ami(e)s à travers le Canada.Durant sa carrière professionnelle, soit près de 35 ans de services, il a oeuvré dans le domaine des télécommunications d'urgence au sein de la Ville de Montréal, de la Communauté urbaine de Montréal et de la Ville de Laval.Tous se souviendront qu'André était un hommeaimant, généreux, déterminé et toujours souriant.La famille tient à remercier, pour tous les soins prodigués à André à différents moments au cours des derniers 11 mois de sa vie, les médecins et le personnel soignant du Centre universitaire de santé McGill, du CLSC Samuel-de-Champlain et du Centre de soins palliatifs Champlain à Brossard.La famille recevra les condoléances le samedi 2 avril 2022 dès 10h00 à :Les funérailles seront célébrés à 11h00. L'inhumation se fera ultérieurement au Cimetière Notre-Dame-des-Neiges avec les membres de la famille immédiate.Toute marque de sympathie peut se traduire par une offrande de messe ou par un don à l'un des organismes qui lui étaient chers soit, Les Amputés de guerre, la Fondation Mira ou la Fondation du cancer des Cèdres.