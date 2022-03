SAINDON (née RENAUD)

Pauline



C'est avec tristesse que sa famille vous informe du décès de Madame Pauline Saindon (Renaud), épouse bien-aimée de Jean-Maurice Saindon, survenu à son domicile le 6 mars dernier.Mère aimante de feu Jean-Louis, Danièle (Ghislain Thibodeau), Gilles (Christine Scharer), André (Catherine Gravel) et Nathalie, elle laisse aussi dans la peine ses petits-enfants Mathieu (Lauriane), Stéfanie, Mikaël, Noémie (Étienne), Guillaume, Lauriane, Geoffroy, Océane, Coralie et Alizée, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele vendredi 1er avril 14h à 17h, 19h à 21h et le samedi 2 avril 9h à 11h. Une cérémonie suivra à 11h en la chapelle du complexe. Il sera possible d'y assister virtuellement en temps réel ou en différé sur le site:www.magnuspoirier.comdemander code d'accès à:nsaindon1967@gmail.comVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de soins palliatifs à domicile du Grand Montréal qui a offert à Pauline des soins bienveillants jusqu'à son dernier souffle.www.societedesoinspalliatifs.com