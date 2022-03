OUELLETTE née BEAUCHAMP

Louise



Le 15 mars 2022, à l'aube de ses 90 ans, est décédée Mme Louise Beauchamp de Saint-Jérôme, épouse de feu M. Georges Ouellette.Elle était la fille de feu M. Aristide Beauchamp et de feu Mme Yvonne Duquette. Elle rejoint également sa soeur Pierrette, ainsi que ses arrière-petites-filles Nelly et Kate.Elle laisse dans le deuil ses enfants Gilbert (Lyne Villeneuve), Sylvie (Christian Fauteux) et Céline (Raymond Babin), ses petits-enfants Roseline, Xavier, Francis, Éliane, Rachel, Catherine et Magalie et leurs conjoints, ses arrière-petits-enfants Jade, Jacob, Élodie, Léane, Chloé, Lili, Victor, Grégoire et Jackson, sa soeur Murielle (Alain), ses frères Pierre-Paul et Serge (Diane), ses neveux et nièces, ainsi que nombreux autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 2 avril 2022 à 10h en l'église de St-Antoine (707 boul. des Laurentides, Saint-Jérôme, Qc), suivi des funérailles à 11h.