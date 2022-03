MALLETTE, Gaétane



À Laval, le 20 mars 2022, à l'âge de 80 ans, est décédée Madame Gaétane Mallette, épouse de Monsieur Robert Sanche.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Bobby (Maki) et Martine (René), ses petits-enfants Yoan (Catherine), Marianne, Léa et Zak, ses arrière-petits-enfants Lila, Marie, Gabriel, ses soeurs Thérèse, Yvonne (Pierre) et Danielle, son frère Bernard (Ginette), ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 9 avril 2022 de 15h00 à 21h00, ainsi que le dimanche le 10 avril 2022 dès 9h00 au complexe funéraire :Les funérailles seront célébrées le dimanche le 10 avril 2022 à 11h00.La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital Cité-de-la-Santé pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation Maxime-Letendre serait apprécié en sa mémoire.