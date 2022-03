CHARETTE, Madeleine

(née Ouimet)



À l'hôpital Barrie Memorial d'Ormstown, le 15 mars 2022 à l'âge de 85 ans, est décédée Mme Madeleine Ouimet, épouse de feu Bertrand Charette.Elle laisse dans le deuil ses enfants Serge (Lucie), François et Manon, ses petits-enfants Julie, Eric, Yannick, Natacha (Pascal), Angélina et Raphaël, ses arrière-petits-enfants Maïka et Olivia, sa soeur Marie-Paule de même qu'autres parents et amis.Les funérailles se tiendront le samedi 2 avril 2022 à 11h en l'église de Saint-Chrysostome. La famille recevra les condoléances en l'église à compter de 9h30.Tout témoignage de sympathie peut s'exprimer par un don aux Aidants Naturels du Haut St-Laurent ou à la Fondation de l'hôpital Barrie Memorial d'Ormstown.SAINT-CHRYSOSTOME, 450-826-3131