Activités culturelles: quoi voir ce week-end

Voici quelques suggestions d’activités culturelles à faire ce week-end.

Genderf*cker

Photo courtoisie, Jérémie Battaglia

Après avoir été présenté sur scène, Genderf*cker s’offre aujourd’hui une nouvelle vie en webdiffusion. À mi-chemin entre la performance et le théâtre, ce spectacle permet à Pascale Drevillon de puiser dans son expérience personnelle afin d’aborder l’identité de genre et pousser plus loin la réflexion sur nos rapports [désuets] avec les archétypes masculins et féminins.

Un spectacle important qui, au-delà de son titre percutant, risque fort bien d’ouvrir à la fois les discussions et les esprits. Du moins, on l’espère.

– Bruno Lapointe

Sibelius héroïque, Beethoven rayonnant

L’Orchestre symphonique de Montréal propose, en ligne, jusqu’au 29 mars, un concert présenté en octobre dernier sous la direction du chef danois Thomas Sondegard. Une prestation où Yefim Bronfman est en vedette pour l’interprétation du Concerto pour piano no 3 de Beethoven.

Le pianiste israélien offre de très beaux moments dans le mouvement Largo. L’OSM poursuit avec Precipice, une création inspirée par les changements climatiques et la pandémie, et écrite pour l’orchestre par la compositrice canadienne Dorothy Chang. La Symphonie no 5 de Sibelius conclut ce programme présenté devant public à la Maison Symphonique.

– Yves Leclerc

Julie (en 12 chapitres)

C’est la fin de semaine des Oscars et, comme chaque année, on peut faire de belles découvertes dans la course au meilleur film international. Le calibre y est souvent autant, sinon plus élevé que dans la catégorie du meilleur film. Même si l’Oscar semble gravé au nom du drame japonais Drive My Car depuis belle lurette, il y a des perles dans la sélection 2022, dont le réjouissant film norvégien Julie (en 12 chapitres), qui suit dans une mise en scène inventive les tribulations sentimentales d’une trentenaire qui peine à décider ce qu’elle veut faire de sa vie. Dans le rôle principal, l’actrice Renate Reinsve offre une performance magistrale, auréolée d’ailleurs du prix d’interprétation au Festival de Cannes 2021.

– Cédric Bélanger