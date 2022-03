Alerte AMBER: deux enfants et leur mère enlevés en Colombie-Britannique

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) demande l’aide de la population afin de retrouver deux enfants et une femme qui auraient été enlevés jeudi par un homme près de Fort Saint John, en Colombie-Britannique.

• À lire aussi: Un groupe de travail pour lutter contre les crimes haineux

Le suspect, Jason Dalrymple, serait le père des enfants et se déplacerait à bord d’un véhicule utilitaire sport (VUS) Jeep Grand Cherokee 2004 de couleur verte, immatriculée HT184A. Selon les policiers, le suspect se dirigerait possiblement vers l’Ontario.

PHOTO COURTOISIE GRC

Jason Dalrymple a les yeux bleus, une moustache et une «barbichette brune qui tire vers le roux». L’homme est «chauve» et «porte souvent des tuques ou des chapeaux.» Âgé de 36 ans, il mesure 1,80 m (5 pi 11 po) et pèse 90 kg (200 lb).

Les deux enfants, Liam et Myra Bellamy, sont âgés respectivement de quatre ans et 10 mois.

Le jeune garçon mesure 1,20 m (4 pi 0 po) et pèse 18 kg (40 lb). Ses yeux sont bruns et ses cheveux frisés sont brun foncé.

Son petit frère, Myra, pèse 11 kg (25 lb). Il a les yeux bleus et les cheveux très pâles.

La femme, Dawn Bellamy, a été identifiée comme étant la mère des enfants. D’origine autochtone, elle a les yeux bruns et les cheveux bruns. Elle est âgée de 23 ans, mesure 1,65 m (5 pi 5 po) et pèse 55 kg (110 lb). Selon la GRC, elle pourrait porter des «lunettes bleues» et a «une cicatrice sur le front.»

PHOTO COURTOISIE GRC

À VOIR AUSSI