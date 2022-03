GUÉRIN GIRARD, Solanges



Le 2 mars, à l'âge de 94 ans, est décédée Solanges Guérin, épouse de feu Roger Girard.Elle laisse dans le deuil ses enfants Danielle, Pierre (Monique) et Suzane (Roger), ses petits-enfants Carl (Mélanie) et Kristine (Jacques) Beauchamp, Annie et Rémi (Stéphanie) Girard, Fanny (Olivier) et Julien Deguire, ses arrière-petits-enfants Zoé, Jeanne et Élijade, un grand ami de la famille Roland Chouinard, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 2 avril 2022 de 13 h à 16 h à:7679, BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, QC J4Y 1A2Tél. 450 463-1900Une liturgie aura lieu dès 16 h au salon.Au lieu de fleurs, vos condoléances peuvent se traduire par un don à la Fondation des Amputés de Guerre.