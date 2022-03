LAJOIE VINCELETTE

Jeanne D'Arc



C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès de Mme Jeanne D'Arc Vincelette (Lajoie), survenu le 28 février dernier à l'âge de 91 ans. Elle était l'épouse de feu M. Roger Vincelette.Elle laisse dans le deuil ses trois enfants, Pierre, Christiane et Sylvie, sa soeur Pierrette (Claude Fortin), plusieurs neveux et nièces et autres parents et amis. Elle rejoint ses frères et soeurs: feu Yvonnick (feu Martha), feu Colette (feu Cyriac), feu Lucille (feu Bertrand), feu Raymond (Pauline), feu Louis-Georges et feu Gisèle (feu Jean-Paul).La famille recevra les condoléances en présence des cendres le samedi 2 avril de 15h30 à 17h30 à :7679 BOULEVARD TASCHEREAUBROSSARD, QCUne cérémonie aura lieu ce même jour à 17h30 en la chapelle du salon.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'hôpital Charles-Lemoyne.