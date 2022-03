Bien préparer votre retraite en misant sur la planification et les conseils d’experts

Le secret d’une retraite au féminin et à votre image repose sur de bons préparatifs pour bien planifier ce nouveau chapitre de votre vie.

Que vous rêviez d’un condo en Floride, d’un long séjour dans les Rocheuses ou de relaxer au bord de votre piscine, il y a quelques étapes préalables à votre retraite.

Bâtir un plan de retraite nécessite du temps, des conseils adaptés à votre situation, en plus d’impliquer différents facteurs. Suivez ces grandes étapes pour bien vous y préparer!

Faites votre bilan financier

Cette première étape vous permettra d’avoir un bon portrait de vos actifs et de vos dettes. À la manière d’une photo de vos finances, le bilan vous servira de base pour constater le chemin parcouru jusqu’à présent et déterminer votre valeur nette.

Définissez vos objectifs

Ensuite, vous devrez vous poser quelques questions. Cet exercice représente l’occasion de réfléchir à différents scénarios et de déterminer celui qui vous met des étoiles dans les yeux. Voici quelques sujets qui portent à la réflexion:

Le temps: À quel âge aimeriez-vous prendre votre retraite? Serez-vous à la retraite dans 20, 30 ou 40 ans? Est-ce que vous souhaitez arrêter d’un coup ou diminuer progressivement?

Vos projets: Quels sont vos projets pour la retraite? Est-ce que vous planifiez une retraite en solo ou à deux?

Votre état de santé: Quel est/sera votre état de santé? Quelles sont les dépenses liées à vos soins de santé?

Les avantages de commencer à planifier votre retraite dès maintenant Pour réduire votre stress financier Pour profiter de l’effet des intérêts composés lié à l’épargne Pour augmenter les possibilités de réajuster le tir au fil du temps Pour vous aider à rebondir en cas de retraite prématurée X

Établissez votre budget

Le budget sera un outil indispensable pour bâtir votre plan de retraite. En dressant la liste de vos dépenses et de vos revenus sur une période fixe, vous pourrez constater la différence entre les deux colonnes et mieux structurer vos finances au quotidien. Bien entendu, cette liste pourra être modifiée et ajustée plus tard.

Ce budget vous aidera également à calculer le montant dont vous aurez besoin pour votre retraite. Cette somme est propre à chacun, mais une évaluation détaillée de vos besoins personnels vous permettra d’établir votre budget avec plus de précision.

De plus, à la retraite, vos habitudes et vos besoins risquent de changer et vos dépenses ne seront plus nécessairement les mêmes. Pensez à réévaluer les coûts en lien avec votre prêt hypothécaire, votre voiture, vos loisirs, votre habitation, vos frais médicaux, etc.

Maintenant que vous avez une meilleure idée de vos dépenses futures et de vos objectifs, vous pourrez dresser la liste de vos sources de revenus à la retraite.

Les principales sources de revenus à la retraite Les régimes gouvernementaux: le Régime de rentes du Québec, la pension de la Sécurité de la vieillesse, le Supplément de revenu garanti, etc. Les régimes complémentaires de retraite: fonds de pension de votre employeur, REER collectif, etc. L’épargne personnelle: les revenus de placements enregistrés (REER, CELI) ou non enregistrés, les investissements en immobilier, etc.

Profitez d’un accompagnement personnalisé pour bâtir votre plan de retraite

Laissez les spécialistes de la Banque Nationale vous conseiller afin de planifier une retraite au féminin qui vous ressemble. Ces expertes et experts pourront comparer vos objectifs avec vos sources de revenus afin de vous aider à établir un plan solide pour réaliser vos projets.

Votre conseillère ou votre conseiller se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions financières et de vous accompagner à travers ce processus de multiples façons. Voici quelques exemples de sujets à aborder:

- Les façons d’épargner

- Le fonds d’urgence

- Le remboursement de vos dettes

- Les bons véhicules de placement en fonction de votre profil

- La mise en place d’un plan de décaissement intelligent

- Le moment idéal où demander les prestations gouvernementales

- Les stratégies de fractionnement du revenu de pension

Préparer votre retraite en 4 étapes grâce aux conseils de Nancy Paquet

Un bon plan de retraite au féminin passe immanquablement par la planification et la détermination d’une stratégie en amont. Votre conseillère ou votre conseiller de la Banque Nationale est un professionnel sur lequel vous pouvez compter pour vous soutenir vers une retraite sereine.