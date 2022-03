ROSS, Guy



À Saint-Hubert, le 15 mars 2022, à l'âge de 86 ans, est décédé M. Guy Ross, lieutenant pompier retraité de Longueuil. Il est parti rejoindre son épouse Gisèle Perron et son fils Daniel Ross.Il laisse dans le deuil son fils Alain (Marie-Josée), ses petits-fils Christopher et Benjamin (Camille), son arrière-petite-fille Maxim, sa copine Gisèle Lussier, ses soeurs, ses neveux et nièces, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera vendredi, le 1er avril 2022, de 18h à 21h à:6500 BOUL. COUSINEAUST-HUBERT, QC J3Y 8Z4Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec.