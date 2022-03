AUBIN MONETTE, Madeleine



À Saint-Sauveur, le 23 mars 2022, à l'âge de 81 ans, est décédée Mme Madeleine Monette, épouse de M. Claude Aubin.Outre son époux Claude, elle laisse dans le deuil ses filles Marie-Claude (Daniel Bertrand) et Brigitte (Jocelyn Leblanc), ses petits-enfants Valérie, Maxime, Maud, Raphaël et leur conjoint(e), ses arrière-petits-enfants Loïc, Élizabeth, Florence, Jacob et Liam, sa soeur Lise Monette (Robert Dubois) ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le dimanche 24 avril 2022 de 10h à 16h au salon de la :Une liturgie aura lieu au salon ce même dimanche, à 16h.