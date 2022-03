LEDUC née JOLY, Huguette



Au CISSS des Laurentides, à Lachute, le 25 janvier 2022, est décédée à l'âge de 90 ans, Madame Huguette Joly, épouse de feu M. François Leduc.Elle laisse dans le deuil ses enfants Hélène (Luc Ducharme), Sylvie (René Larose) et Lucie (Serge Métayer), ses trois petits-enfants Guillaume, Dominic (Isabelle) et Claudia (Marc-Antoine), ses arrière-petits-enfants Gabrielle, Laurence et Janne, ses beaux-frères et belles-soeurs Marie-Rose, Yvon (Francine), Fernande (Benoit), Yvette et Marcel (Claire), ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.Les funérailles auront lieu samedi le 2 avril 2022 à 11h en l'église Ste-Anastasie, 174 Ave Béthany, Lachute (Qc) J8H 2M1. La famille sera présente à compter de 10h30 directement à l'église afin de recevoir vos condoléances.Un remerciement particulier au personnel de l'Unité prothétique du Pavillon de l'hôpital de Lachute pour leur humanité et pour tous les bons soins prodigués à notre mère.Vos messages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'hôpital d'Argenteuil de Lachute.