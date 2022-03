TRUDEL, Yves

(Méo)



L'acteur Yves Trudel (Méo) est décédé paisiblement chez lui, à Varennes, le 11 mars 2022.Il laisse dans le deuil sa fille Edith St-Jean Trudel, son épouse Lorraine Dubuc, ses petits-enfants Amédée (Sébastien Cousineau) et Azélie (Donald Venne) et ses beaux-fils Yohann (Joanie) et Jean-Félix Reinhoffer (Jamie).Il laisse également dans le deuil son frère et ses soeurs Louise, Serge et Francine, la mère de sa fille Louise St-Jean, ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, anciens et anciennes collègues, étudiants et étudiantes et tous ceux et celles qui l'ont aimé.Une cérémonie en sa mémoire aura lieu le samedi 2 avril 2022 dès 14h à l'église St-Jean-Baptiste située au 309, rue Rachel Est à Montréal.Un don à la Société canadienne du cancer peut être effectué en sa mémoire.