Des faux positifs lors de mammographies, ça existe

Une femme sur deux recevra au moins un résultat faussement positif sur une décennie d'examens annuels pour le cancer du sein à l'aide d'une mammographie 3D, a révélé une étude.

• À lire aussi: Le rôle clé des pharmaciens pour refonder le système de santé

Le risque de résultats positifs chez les femmes se faisant dépister annuellement pour le cancer du sein est plus élevé que chez les femmes se faisant examiner aux deux ans, selon une étude menée par la UC Davis Health. Un faux positif se déclare lorsqu'une mammographie est considérée comme anormale, mais qu'il n'y a pas de cancer du sein.

Dans le cas où une mammographie détecterait une anomalie, la patiente continuerait d'être suivie pendant un an et passerait une batterie de tests pour déterminer si elle a bel et bien un cancer du sein. Au bout d'un an, si les examens ont conclu que la patiente n'était pas atteinte du cancer, la mammographie d'origine serait alors considérée comme un faux positif.

«Pour détecter le cancer du sein à un stade précoce, nous devons être prudents et enquêter sur tout résultat potentiellement anormal. Ainsi, les femmes ne devraient pas s'inquiéter si elles sont rappelées pour une imagerie ou une biopsie supplémentaire. La grande majorité de ces résultats se révèlent bénins», a déclaré Thao-Quyen Ho, chercheur à la UC Davis School of Medicine et copremier auteur de l'étude, par voie de communiqué.

Même si les risques d'avoir un faux positif avec la mammographie 3D demeurent plus faibles qu'avec une mammographie 2D, plusieurs femmes recevront au moins un faux positif sur une décennie, si elles sont testées annuellement.

«Nous avons été surpris que la nouvelle technologie 3D dans le dépistage du cancer du sein ne réduise pas considérablement le risque d'avoir un résultat faussement positif après 10 ans de dépistage ; cependant, les risques de faux positifs sont beaucoup plus faibles avec un dépistage bisannuel répété par rapport à un dépistage annuel», a indiqué Ho.

La détection précoce du cancer du sein par mammographie est primordiale pour réduire les risques d'un cancer plus avancé ou de mortalité par le cancer. Le cancer du sein est la deuxième cause de décès par cancer chez les femmes aux États-Unis. Il est donc important de détecter le cancer assez tôt pour pouvoir intervenir rapidement. Or, les faux positifs comportent leur lot de désavantages.

«[La mammographie] peut entraîner des procédures d'imagerie et de biopsie supplémentaires, des coûts financiers et d'opportunité et de l'anxiété pour les patients», a déclaré Diana Miglioretti, chercheuse au UC Davis Comprehensive Cancer Center et auteur principal de l'étude.

L'étude a aussi révélé que les femmes plus âgées ou avec des seins de plus petites tailles ont moins de chance d'avoir une mammographie faussement positive.