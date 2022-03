Des jeunes ouvrent une coop de barbiers dans Saint-Roch

Deux jeunes de Québec dans la vingtaine, qui ont connu une jeunesse difficile, ont uni leurs forces pour réaliser leur rêve d’ouvrir une coopérative de barbiers.

Le studio Cœur et Âme a reçu ses premiers clients vendredi. Rencontrés la veille de l’ouverture, Arno Trentau et Greg Lavoie étaient pour le moins fébriles. Depuis un mois, ils travaillent sans relâche pour que tout soit prêt.

Leur histoire en est une de résilience. Arno a abandonné l’école à 16 ans, puis il a erré entre « jobines », retours aux études et périodes de détresse suicidaires.

« L’école, ça n’a jamais marché pour moi », relate Arno, 29 ans, qui a besoin d’appliquer concrètement ce qu’il apprend pour rester motivé.

Par le biais du Carrefour jeunesse emploi de la Capitale-Nationale, il a découvert le métier de barbier. Il a travaillé pendant près de cinq ans dans un barbershop de Québec, où il a été formé.

« Mon dernier travail, dans le fond, c’est le seul que j’ai gardé aussi longtemps », a-t-il partagé.

Familles d’accueil

Quant à Greg, 24 ans, il a été trimbalé d’une famille d’accueil à une autre dès son plus jeune âge.

« J’ai eu un parcours très atypique. J’ai vécu beaucoup d’instabilité durant ma jeunesse. Je pense que j’ai fait 12 écoles primaires et trois écoles secondaires. J’ai vécu beaucoup de déménagements », a confié Greg, qui a terminé le cégep avec un diplôme en poche.

« Ensuite, j’ai essayé d’étudier en finances, mais j’ai détesté ça. Je pensais aimer ça, car je me trouvais bon, mais quand j’ai vu la réalité de ce que représentait le travail, ça m’a viré “turn off”. »

Travailler en veston-cravate, non merci. Greg, qui est un gars débrouillard, a travaillé dans une fromagerie, dans un lave-auto, et il a vendu des sapins de Noël.

Puis, sa sœur aînée, qui était coiffeuse, l’a fait embaucher comme assistant au salon où elle-même travaillait. Il est resté deux ans, avant de se diriger vers le métier de barbier dans un barbershop où il a connu Arno.

La passion du métier

« C’est cette job-là qui m’a accroché », affirme Greg.

Avec le désir d’offrir un milieu juste et égalitaire, Greg et Arno ont choisi de créer une coopérative de travail de barbiers et coiffeurs. Il s’agirait d’une première du genre au Québec.

Les deux hommes ont mis les bouchées doubles pour créer leur projet de coopérative en seulement un mois.

« On a pesé sur le gaz ! » lance Arno, qui remercie les gens qui les ont accompagnés durant cet ultra-marathon.

Avec leurs expériences passées, Greg et Arno estiment qu’ils sont bien préparés pour faire face aux défis qui les attendent comme responsables de la coopérative.

« J’ai développé une capacité d’adaptation incroyable. C’est pareil pour Arno. Il en a vécu d’autres », ajoute Greg, soulignant que l’on peut prendre rendez-vous directement sur le site web de Cœur et Âme.