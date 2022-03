Des trucs pour se sortir du pétrin

Les quads permettent aux amateurs de chasse et de pêche d’aller de plus en plus loin dans l’arrière-pays.

Les quatre-roues et les côte-à-côte sont d’extraordinaires véhicules conçus pour nous aider à repousser les frontières et pour nous rendre aux spots qui nous font rêver depuis si longtemps.

Si, par malheur, il vous arrivait un problème mécanique mineur, seriez-vous en mesure de le réparer pour pouvoir revenir à bon port ?

Conseils de pros

J’ai demandé aux responsables du département du service chez Contant à Laval, Johanne Cyr et Stéphane Lemay, de bien vouloir prodiguer des conseils à nos lecteurs au cas où ils se retrouveraient dans une fâcheuse position avec leur VTT. Il serait fort astucieux de découper ou d’imprimer ce texte et de le conserver à titre de références dans un sac de plastique, dans un compartiment de votre monture motorisée. Voici l’essentiel de leurs propos.

Bien outillé

Une trousse de dépannage pour moto quad contenant des bougies neuves, les outils nécessaires pour leur remplacement, un ensemble pour réparer les crevaisons, un litre d’huile pour moteur 4 temps ainsi que quelques outils, comme des pinces, un tournevis, des clefs, de la corde, un compresseur 12 volts, des fusibles, des outils pour la courroie et une courroie de rechange, un ensemble de premiers soins, etc.

Divers scénarios

Le VTT ne démarre pas : Vérifiez les connexions sur la batterie. Dévissez les bornes, frottez-les avec un papier sablé ou un outil pour enlever le vert-de-gris et reconnectez le tout.

Le VTT refuse de partir : Jetez un coup d’œil au fusible principal qui se trouve souvent près de la batterie, sous le siège ou dans un compartiment du VTT. Changez-le au besoin.

Vous avez une crevaison : Servez-vous de votre compresseur 12 volts pour regonfler le pneu afin de localiser un trou ou un objet qui aurait pu le transpercer. Utilisez une mèche de votre ensemble pour réparer les crevaisons, en suivant les étapes, vous pourrez certainement sceller la crevaison.

Le VTT donne des coups : Cette situation survient quand vous appuyez sur la manette des gaz. Vérifiez alors le filtre à air. Si ce dernier est sale, brassez-le vigoureusement pour retirer un maximum de saleté.

Votre monture a été immergée : Vous venez de traverser un chemin inondé d’eau jusqu’à votre siège, votre véhicule commence alors à avoir de la difficulté à avancer et il semble vouloir s’étouffer ? Vérifiez le filtre à gaz et le séparateur d’eau. S’il y a du liquide dans le airbox, ouvrez le drain pour laisser l’eau s’en échapper. Faites de même pour le compartiment à courroie.

Un de vos compagnons est en panne : Si vous devez remorquer quelqu’un, assurez-vous de sélectionner la position L de votre transmission et de passer en mode 4 x 4. Attachez votre corde ou votre crochet sur une portion bien solide du cadre.

› Conseils :

Tentez d’acquérir le plus de connaissances sur le fonctionnement de votre quad avant de partir dans le bois. Souvenez-vous que le manuel du propriétaire, livré avec le véhicule, contient beaucoup de renseignements qui pourraient s’avérer fort utiles.

Pour en savoir plus, visitez le site Contant.ca ou composez le 450 666-6676.