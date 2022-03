Deux Français... un combat local!

Plus rien n’est pareil, vous le savez, je le sais. Ce soir, vers 17 h au Casino de Montréal, on va avoir droit à la finale de la soirée.

Finale, le mot le dit, c’est la fin de la soirée. Mais pas dans le monde moderne.

Donc, aujourd’hui à 5 h, finale va vouloir dire... finale en France. Et la soirée va se poursuivre au Casino... jusqu’à la demi-finale québécoise.

Ouf, vous êtes mêlés ?

Ça veut dire que deux Français vont disputer un combat « local » en France en se battant au Casino à Montréal.

C’est ce que permettent maintenant les réseaux sociaux et la télévision par internet.

Et le promoteur Camille Estephan entend profiter de ce paradoxe pour mettre en place un plan d’affaires permettant de capitaliser sur la popularité de l’olympien Christian Mbilli.

Heure de grande écoute en France

Eye of the Tiger Management a mis en place depuis plusieurs années son propre réseau de télévision par streaming. Punching Grace est maintenant une entreprise bien rodée dont on s’est servi avec abondance pendant la pandémie. Les combats livrés au Mexique par les boxeurs d’EOTTM ont pu être vus au Québec et les abonnements ont amorti une partie des coûts.

Cette fois, Estephan va plus loin.

« On a embauché quelqu’un en France pour mousser le combat, et surtout, Virginie Assaly a été très efficace pour obtenir des entrevues pour parler du combat. Aucun des réseaux habituels comme Canal Plus ou RMC Sports n’a obtenu les droits de retransmission. Nous les avons gardés. Il va falloir habituer les Français à acheter la télé par internet, mais on va bien voir les résultats. Ça va coûter 8 euros par mois pour suivre les combats. Un abonnement est valable pour trois mois. On n’a aucune idée du résultat, c’est une première. Mais les “vues” et les clics sur le contenu des réseaux sociaux sont encourageants », d’expliquer Estephan.

Marshall McLuhan l’avait prédit. La terre est devenue un village global.

Le test Mohammedi

Mbilli s’est battu souvent en France et s’est même installé à Montréal avec Marc Ramsay et Yvon Michel les premiers temps. Avec Nadjib Mohammedi, il affronte un compatriote avec une feuille de route longue comme une liste au Costco. D’ailleurs, le très réputé BoxRec accorde quatre étoiles à ce combat. C’est la première fois depuis 2006 que BoxRec y va avec quatre étoiles pour un combat disputé au Casino de Montréal. La dernière fois, c’était pour Otis Grant, qui affrontait Librado Andrade. S’cusez, c’est de la grosse pointure.

Je lisais dans Le Journal que les preneurs aux livres de Loto-Québec n’avaient aucun doute avant ce combat. Ça m’inquiète un peu puisque ces gens-là jouent avec mon argent.

Personnellement, j’ai vu plusieurs combats de Mohammedi. Dont celui catastrophique à Las Vegas contre Sergey Kovalev. Mais on parle de Kovalev et d’un choc à 175 lb. Mbilli est plutôt trapu et se bat à 168 lb. En boxe, c’est une différence énorme. Sauf pour Canelo Alvarez, évidemment.

La régie travaille

La vraie nouvelle de la semaine, c’est de voir que les bureaucrates de la Régie des alcools, des courses et des jeux ont été capables de superviser deux galas de boxe. Deux soirs collés et dans des villes aussi éloignées que Montréal et Trois-Rivières. C’est quand même plus de 100 kilomètres. C’est fatigant.

En plus, il a fallu s’assurer de bien calibrer les pèse-personnes fournis heureusement par les promoteurs.

Heureusement, les vétérans font la job. Jean Douville, Jean Langevin, Denis Labrecque et tous les autres Hamelin’s Angels, je vous salue bien bas.

Le vrai visage du CH ?

Quel est le vrai visage du Canadien ? Quelle est sa valeur comme équipe ? Une bonne petite équipe ? Une équipe qui a fait la finale de la Coupe Stanley il y a huit mois ? Une équipe honteuse qui a fait rougir les partisans jusqu’en janvier ?

Parce que là, on s’amuse beaucoup au Centre Bell. On s’amuse, mais le Canadien ne gagne pas. Ce sont maintenant des défaites honorables qui font plaisir aux fefans. C’est peut-être un progrès, mais quand on a à rebâtir tout un marché de vente d’abonnements, ça laisse largement de l’espace pour l’inquiétude.

La finale

Il est évident que l’entrée en scène de Martin St-Louis a complètement changé la donne. Les joueurs ont plus de plaisir et les jeunes Nick Suzuki et Cole Caulfield ont retrouvé leur inspiration. Mais si on ne perd plus 7 à 1, on perd encore trop souvent 4 à 3. Et si l’équipe a atteint la finale de la Coupe Stanley, elle se vautre encore dans les bas-fonds du classement général de la Ligue nationale.

Il y a encore tellement de travail avant que le CH puisse rivaliser à l’année contre mes Panthers ou mon Lightning, les deux équipes qui font la gloire de la Floride.

À Sunrise, on devrait cependant se rappeler que Dale Tallon, de Rouyn-Noranda, a contribué à relancer la concession, et à Tampa, on n’oubliera jamais que Julien BriseBois a été généreusement donné par l’organisation du CH, qui n’en a pas voulu.

Il était trop bien éduqué.