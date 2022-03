POULIN LAVERDURE, Thérèse



À Laval, le 5 mars, à l'âge de 92 ans, est décédée Thérèse Poulin, épouse de Jean-Claude Laverdure.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses trois fils, Pierre (Lise Brouillette), Jean (Jeanne Blais) et André (Sylvie Lacoste), ses petits-enfants Mathieu, Marc, Maryse, Joël, Élie, Emmanuelle, Maude, Vincent et Patrice et leurs conjoint-e-s, ses arrière-petits-enfants Mason, Daphné, Dali et Livia, sa soeur Madeleine Croisetière, ses frères Jean-Claude et Jean-Marc, ses belles-soeurs, de nombreux neveux et nièces, parents et amis.Elle sera exposée au complexe :le vendredi 1er avril de 14h à 17h et de 19h à 21h ainsi que samedi dès 9h; les funérailles seront célébrées en l'église St-Pie X, 1065 boul. Pie X angle Cardinal, Laval, le samedi 2 avril à 11h.